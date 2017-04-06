На сайте «Пикника Афиши» нашли зашифрованное 💩 (но не все так просто)

В начале апреля обновился сайт музыкального фестиваля «Пикник Афиши», который пройдет 29 июля в парке «Коломенское». В 2017 году хедлайнерами фестиваля будут группы Kasabian, Foals и «Грибы».

Но это не самое примечательное. Пользователи заметили, что если зайти на сайт «Пикника Афиши» с телефона, то из названий групп сложится некое слово. Можно было бы предположить, что это шутка дизайнера и таким образом он выразил отношение к лайн-апу фестиваля. На самом деле все не так просто.

Кратко о лайнапе Пикника Афиши pic.twitter.com/CvDDnFs5gB — Базара 007 (@romanvorkuta) April 6, 2017

Если зайти на сайт с телефона, то можно увидеть, что строчки все-таки расположены иначе. Вот так:

Каждую строчку можно двигать пальцем, выстраивая любые комбинации. Правда, чтобы в точности повторить первый скриншот, нужно постараться: текст в четвертой строчке распределен так, что буква «В» может встать только правее:

Автор скриншота, по-видимому, «оттянул» четвертую строчку, чтобы буква «В» встала как надо, и сделал скриншот, держа палец на экране. Тем не менее, если сместить остальные буквы ближе к правому краю экрана, нужное слово сложится и без таких ухищрений.