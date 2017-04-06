МИД РФ высмеял в твиттере акцию сторонников Ходорковского против Путина. С помощью отставных политиков, яичницы и флага ИГ

В официальном твиттере министерства иностранных дел России вечером 6 апреля появились несколько твитов с текстом «И нам тоже многое #надоело! :))» и коллажами с изображением зарубежных политиков, рты которых заклеены желтыми лентами со словами «надоел» или «надоела» и датой 09.04.2017.

Коллажи пародируют кампанию «Открытой России» Михаила Ходорковского. Организация объявила о планах провести в конце апреля акцию против президента РФ Владимира Путина. Агитационные материалы к ней, в частности, включают фотографии, перечеркнутые желтой лентой, на которой написано «Надоел». Как и на агитации «Открытой России», на коллажах МИД присутствует дата (9 апреля), однако она не совпадает с датой объявленной Ходорковским акции.

На фотографиях, которые появились в твиттере МИД, присутствуют бывшие госсекретари США Хиллари Клинтон и Колин Пауэлл, бывшая представитель американского Госдепартамента Джен Псаки, бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, а также бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Никто из них сейчас не занимает никаких официальных постов. Единственный действующий политик на коллажах — американский сенатор Джон Маккейн.

Кроме того, МИД использовал для коллажей фотографии вооруженных людей с неотретушированным флагом террористической организации «Исламское государство» (распространение изображений этого флага в соцсетях в России чревато уголовным делом), картофеля фри и яичницы.