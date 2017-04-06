Майкл Бэй намекнул на 14 новых фильмов про трансформеров

Режиссер Майкл Бэй снял пять частей «Трансформеров» — четыре из них уже вышли, а премьера пятого намечена на июнь 2017 года. Бэй уже заявил, что сам он больше не будет снимать новых фильмов про трансформеров, но сама серия продолжится.

Когда репортер MTV Джош Горовитц поинтересовался у Бэя, заканчивается ли все пятым фильмом, режиссер ответил: «Уже написано 14 историй, и среди них есть хороший материал».

Michael Bay Isn't Ready to Give Up 'Transformers' Transformers isn’t going anywhere — Michael B. Bay reveals that there are 14 stories written so far. Опубликовано MTV 29 марта 2017 г.

Значит ли это, что нас ждет еще 14 «Трансформеров», неизвестно, — возможно, часть сценариев забракуют. Но в 2018 году точно выйдет спин-офф про желтого трансформера Бамблби.

В том же интервью MTV Бэй пошутил, что съемочная группа создала цифровую копию маленького Шайи ЛаБафа, исполнившего главную роль в первых трех частях «Трансформеров».