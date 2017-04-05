Крымское издание переусердствовало с заголовком, рассказывая о пожарных учениях священников

Издание «Новости Крыма» опубликовало 4 апреля заметку о том, что сотрудники МЧС провели для священников Симферополя учения по пожарной безопасности. И даже дали им пострелять из брандспойтов по специальным мишеням.

Священнослужители отработали навыки тушения пожаров Крыминформ ИА

У заметки был странный заголовок: «Симферопольские пожарные дали попам подержать свои шланги». Впоследствии его исправили на такой: «Симферопольские пожарные учили попов тушить пожар». Но интернет все помнит.

Обновлено: «Новости Крыма» еще раз изменили заголовок — «попов» заменили на «священников». Как указали «Медузе» читатели, издание, судя по всему, скопировало оригинальный заголовок у сайта «Примечания». Там до сих пор попы и шланги.