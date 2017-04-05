Голова в поле и свинка Пеппа: пенсионерка из Саяногорска освоила хромакей

Пенсионерка Татьяна Субботина из Саяногорска сделала из ткани фон для и снимает с его помощью ролики в духе провинциальной рекламы 90-х.

Например, на этом видео она едет в кабриолете и рассказывает анекдот про «армянское радио». Затем на фоне появляется море, а в конце ролика голова Субботиной оказывается посреди цветочного поля.

Хромакей в моих сюжетах, как это получается Канал Татьяны

На другом видео Субботина помещает себя в море.

Возможности хромакея. Море волнуется. Канал Татьяны

Также женщина рассказывает, как сделать хромакей в домашних условиях.

Хромакей можно сделать своими руками. Канал Татьяны

И записывает видео для детей со свинкой Пеппой!

«Сегодня я надела рубашечку, которую сшила из ткани хромакея. Её я сшила для канала „Мои Свинки Пеппа и Джордж“», — рассказывает Субботина.

Хромакей и коллаборации на моем канале Канал Татьяны

Кроме того, на канале Субботиной есть видео с лайфхаками. В одном из них пенсионерка делится полезными советами и народными мудростями. Например, она советует спать днем по полчаса, чтобы «перезагружать организм».