Французские ученые ищут добровольцев. Задача: лежать два месяца. Зарплата: 16 тысяч евро

Ученые из Института космической медицины и физиологии в Тулузе ищут добровольцев, которые согласятся два месяца лежать в кровати.

Кандидатом может стать здоровый мужчина от 20 до 45 лет с индексом массы тела от 22 до 27 единиц. Испытуемые должны провести в лежачем положении 60 дней. При этом их кровати будут установлены под наклоном — чтобы ноги были выше туловища. Принимать пищу и мыться они также будут лежа. В конце теста добровольцы получат вознаграждение — 16 тысяч евро. Правда, выплатят их не сразу, а в течение четырех лет.

По словам ученых, цель эксперимента — воспроизвести состояние мышц космонавтов, которые находятся на МКС. Ученые планируют подобрать препарат, который снизит ущерб, причиняемый мышцам в невесомости.

Подать заявку можно на сайте Института.