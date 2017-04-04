Апостроф не на месте — это преступление: британец 13 лет исправляет ошибки на вывесках

Житель Бристоля по ночам исправляет пунктуационные ошибки на магазинных вывесках и уличных табличках. Мужчина занимается этим на протяжении 13 лет. По его словам, днем он высококвалифицированный специалист, а ночью — граммар- .

Meet The 'Grammar Vigilante' Of Bristol BBC FOX NEWS

Британец сам сделал оборудование, с помощью которого заклеивает «лишние» апострофы и знаки препинания на вывесках. Он использует длинную палку, к которой прикреплен рулон самоклеящейся бумаги и валик, прижимающий ее к вывеске.

«Люди могут сказать, что то, чем я занимаюсь, — это неправильно, но ставить апострофы не в то место — еще более преступное дело», — считает мужчина.

Владельцы магазинов по-разному реагируют на исправленные вывески: кто-то не замечает ошибки, а некоторые, наоборот, благодарны анонимному граммар-вигиланту.