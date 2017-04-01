«Скоро переведем пользователей на новый дизайн»: «ВКонтакте» троллит пользователей старым интерфейсом

«ВКонтакте» 1 апреля подшутила над пользователями, показав им скриншот старого дизайна соцсети — ровно через год после того, как она перешла на новый интерфейс.

Когда пользователи открывали ленту новостей в веб-версии, у них ненадолго отображалась лента постов в старом дизайне. Верхняя запись гласила: «Совсем скоро переведем всех пользователей на новый дизайн. Уверены, вы быстро привыкнете, и год спустя старый вид ВКонтакте будет вызывать только удивление».

Кроме того, в фейковой ленте новостей нашлось место постам основателя соцсети Павла Дурова (он недавно поставил на аватарку фотожабу себя с бородой), блогера Ильи Варламова (в 2014 году он сделал крайне неудачный прогноз по курсу доллара) и президента США Дональда Трампа (год назад он якобы сообщал, что участвует в предвыборной гонке в шутку).