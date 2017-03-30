Министру Мантурову на сайте Минпромторга нарисовали волосы на голове

На сайте министерства промышленности и торговли опубликовали отредактированную фотографию со встречи президента РФ Владимира Путина и представителей международного химического концерна BASF. Причем отредактировали главу министерства Дениса Мантурова, который также присутствовал на встрече. Ему добавили волос на голове.

В пресс-релизе, опубликованном 22 марта, изначально была использована фотография, на которой вся голова Мантурова покрыта волосами. Впоследствии ее заменили оригинальным снимком с лысым затылком министра. Следы отредактированного фото остались в вебархиве.

Сотрудник пресс-службы Мантурова заявил «Лайфу», что фото с дорисованными волосами было опубликовано по ошибке.