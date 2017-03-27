Футболисты сборной Словении вышли размяться на поле. Но что-то пошло не так

В воскресенье, 26 марта, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго прошел матч отборочного турнира Чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными Шотландии и Словении. Хозяева выиграли со счетом 1:0, но запомнится он не этим.

Когда футболисты из Словении разминались на поле, перекидывая мяч друг другу на поле появился разбрызгиватель и разогнал их.

Slovenia team attacked by sprinkler pic.twitter.com/265NzQDzov — Seán Sheehan (@SeanSheehanBA) 26 March 2017

И еще раз: