шапито

Футболисты сборной Словении вышли размяться на поле. Но что-то пошло не так

Meduza
13:33, 27 марта 2017

В воскресенье, 26 марта, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго прошел матч отборочного турнира Чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными Шотландии и Словении. Хозяева выиграли со счетом 1:0, но запомнится он не этим.

Когда футболисты из Словении разминались на поле, перекидывая мяч друг другу на поле появился разбрызгиватель и разогнал их.

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