Вышел трейлер драмы «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури»

Компания Fox Searchlight Pictures опубликовала трейлер криминальной драмы «Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури».

THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, MISSOURI | Official Red Band Trailer | Fox Searchlight FoxSearchlight

Фильм расскажет о женщине из небольшого городка, которая с помощью рекламных билбордов пытается заставить полицию расследовать убийство ее дочери.

Главные роли в фильме исполнили Фрэнсис МакДорманд, Вуди Харрельсон и Питер Динклэйдж. В качестве режиссера выступил Мартин МакДона («Залечь на дно в Брюгге», «Семь психопатов»).

Когда состоится премьера «Трех билбордов за пределами Эббинга, штат Миссури», неизвестно.