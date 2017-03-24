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Попугаи съели часть урожая опийного мака в Индии. Фермеры встревожены

Meduza
12:52, 24 марта 2017

В индийском штате Раджастан попугаи уничтожили около 10 процентов урожая опийного мака.

Птицы караулят фермеров, которые надрезают коробочки мака для того, чтобы плоды быстрее созрели. Попугаи подлетают и склевывают наркотическое вещество.

По словам очевидцев, попугаи, наевшись мака, засыпают на несколько часов. Некоторые птицы падают с деревьев — вероятно, в случае передозировки.

Parrots High On Drugs Are Raiding Farmers' Poppy Fields To Get Their Opium Fix
LoBzik

Местные фермеры беспокоятся и за птиц, и за свои хозяйства — они могут лишиться лицензии на производство мака из-за падения урожая. Индия выращивает опийный мак для фармацевтических компаний, и правительство страны очень жестко регулирует его производство.

Фото в анонсе: Veronica Ivanov / Unsplash

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Фото в анонсе: Veronica Ivanov / Unsplash

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