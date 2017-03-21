The Daily Mirror перепутал кулачные бои на Масленицу с подготовкой футбольных фанатов к чемпионату мира

Британский таблоид The Daily Mirror выдал кулачные бои на Масленицу за подготовку российских футбольных фанатов к чемпионату мира 2018 года.

These are the leaders of the country’s two most notorious “Ultra” gangs. Опубликовано Daily Mirror 20 марта 2017 г.

Издание проиллюстрировало материал видео с соревнования по кулачному бою, который прошел в Измайловском парке на Масленицу. The Daily Mirror называет мужчин в народных костюмах «ультрас», которые «демонстрируют, насколько жестокими они могут быть».

Кулачный бой (масленица 2017 Измайловский Кремль) Алексей Василькин

Также материал иллюстрируется фотографией с пенсионерами, которые занимаются незаконной торговлей рядом с Измайловским парком. Под изображением утверждается, что «люди живут в страхе».

Расследование основывается на словах представителей фанатских объединений «Стальные монстры» и «Ландскрон», болеющих за «Урал» и «Зенит» соответственно. Собеседники The Daily Mirror хвастались успехами в драках с британскими болельщиками во время прошедшего Евро, а также обещали устроить «битву» на предстоящем чемпионате.