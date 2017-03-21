Хотите послушать The New York Times и Vox?Приходите на конференцию «Медузы»!
шапито

Новозеландка сделала для своего кота замок из картона. Он не оценил

Meduza
08:05, 21 марта 2017

Жительница Новой Зеландии Фрэнсис Ратнер построила для своего шестимесячного кота по кличке Принц Пичблоссом настоящий замок из картонных коробок.

26-летняя Ратнер потратила много времени, вырезая из картона детали замка. Девушка даже сделала окна, чтобы ее питомец мог шпионить за окружающими!

If you think you're free, there's no escape possible

A post shared by Prince Peachblossom (@princepeachblossom) on

Однако кот не оценил старания своей хозяйки.

«Он полностью игнорирует его», — рассказала Ратнер. По ее словам, кот залез в замок ровно на десять минут, и с тех пор не подходит к нему. Девушка не расстраивается, ведь ее питомец — Принц, а принцам простительно быть привередливыми.

hello welcome to my palace did you bring fishes? #boysonly #clubhouse #tinyhouse

A post shared by Prince Peachblossom (@princepeachblossom) on

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться