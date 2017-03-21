Новозеландка сделала для своего кота замок из картона. Он не оценил

Жительница Новой Зеландии Фрэнсис Ратнер построила для своего шестимесячного кота по кличке Принц Пичблоссом настоящий замок из картонных коробок.

Публикация от Prince Peachblossom (@princepeachblossom) Мар 13 2017 в 7:18 PDT

26-летняя Ратнер потратила много времени, вырезая из картона детали замка. Девушка даже сделала окна, чтобы ее питомец мог шпионить за окружающими!

If you think you're free, there's no escape possible A post shared by Prince Peachblossom (@princepeachblossom) on Mar 16, 2017 at 2:48am PDT

Однако кот не оценил старания своей хозяйки.

«Он полностью игнорирует его», — рассказала Ратнер. По ее словам, кот залез в замок ровно на десять минут, и с тех пор не подходит к нему. Девушка не расстраивается, ведь ее питомец — Принц, а принцам простительно быть привередливыми.

hello welcome to my palace did you bring fishes? #boysonly #clubhouse #tinyhouse A post shared by Prince Peachblossom (@princepeachblossom) on Mar 14, 2017 at 9:46pm PDT