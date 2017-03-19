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В Диснейленде начали строить шагающие машины Империи из «Звездный войн»
В парках развлечений компании Walt Disney во Флориде и Калифорнии ведется строительство аттракционов из вселенной «Звездных Войн». В частности, в парках Walt Disney World Resort и Disneyland появятся шагающие бронированные машины АТ-АТ, впервые показанные в фильме «Империя наносит ответный удар».
16 марта компания Walt Disney опубликовало первое видео строительство АТ-АТ.
Зоны, посвященные «Звездным войнам» откроются для посетителей парков в 2019 году.
Кадр в анонсе: Disney Parks / YouTube