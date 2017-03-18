Гонщику задали пять вопросов. Он на все ответил одинаково

Участник гонок NASCAR Кайл Буш не смог придумать разные ответы на вопросы журналистов, поэтому на все ответил примерно одинаково. Впрочем, и вопросы, в основном, касались одного — его потасовки с другим гонщиком Джоем Логано.

Busch tight-lipped after meeting in NASCAR hauler NASCAR

Издание Motorsport приводит перевод диалога:

Первый вопрос, его нет на видео.

Буш: «Все замечательно. С нетерпением жду фантастического уик-энда в Финиксе — и возвращения на гоночную трассу».

Второй вопрос, его не слышно, но что-то про второго участника потасовки.

Буш: «Все замечательно. С нетерпением жду возвращения на трассу в своей гоночной машине».

Третий вопрос: «Вы можете подтвердить слова Логано о том, что все это осталось в прошлом?»

Буш: «Все замечательно. С нетерпением жду возвращения в мою гоночную машину и на „Финикс“».

Четвертый вопрос: «Продолжая эту тему, вы рады, что можете забыть эту историю и снова как ни в чем не бывало управлять машиной?»

Буш: «Все замечательно. С нетерпением жду возвращения в мою машину и на „Финикс“».

Пятый вопрос: «На этой неделе здесь много зрителей — вам нравится это?»

Буш: «Все замечательно. С нетерпением жду возвращения в мою гоночную машину».