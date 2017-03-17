Полицейские подвозили пьяного студента. Чтобы узнать адрес, они написали в чат его однокурсникам

Британские полицейские подвозили пьяного студента Кардиффского университета домой. Юноша по имени Кэмерон так напился, что забыл номер своего дома. Чтобы выяснить его адрес, сотрудники полиции написали в общий студенческий чат с телефона Кэмерона.

So last night the police interrupted our group chat in the most spectacular way 😂😂 pic.twitter.com/prA8HfJOu8 — Loaf (@Loafc7) March 14, 2017

«Здравствуйте, это полиция, у нас телефон Кэмерона. Он очень пьян, и мы везем его домой», — написали полицейские и спросили номер дома, в котором живет студент. Одногруппники Кэмерона ответили им, но подумали, что это розыгрыш. Чтобы убедить молодых людей, что это не шутка, полицейские прислали фотографию.

По словам студента Лоуренса Корта, у участников чата случилась истерика, когда они увидели фотографию. На следующий день одногруппники проведали Кэмерона, чтобы узнать, все ли с ним в порядке.