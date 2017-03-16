В Новой Зеландии племя маори 160 лет судилось, чтобы реку признали юридическим лицом. Они считают ее своим предком

В Новой Зеландии закончилось самое длительное судебное разбирательство. В течение 160 лет племя маори, живущее у реки Уонгануи, просило признать реку живым существом и наделить ее юридическими правами. Маори считают Уонгануи своим предком.

15 марта суд признал реку юридическим лицом. Теперь маори смогут от ее имени участвовать в судебных разбирательствах и подавать официальные обращения.

У реки появятся два официальных попечителя: из племени маори и государственный представитель.

По словам министра Криса Финлейсона, в том, что реку наделили юридическими правами, нет ничего странного. Финлейсон, проводивший переговоры с маори, сравнил это с созданием акционерного общества или семейного трастового фонда.