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Эмилия Кларк против злого духа: вышел трейлер хоррора «Голос из камня»

Meduza
15:01, 16 марта 2017

Студия Momentum Pictures опубликовала трейлер готического хоррора «Голос из камня» с Эмилией Кларк в главной роли.

VOICE FROM THE STONE — Official Trailer
Momentum Pictures

Фильм расскажет о женщине-психологе и ее пациенте — мальчике, который дал своей умирающей матери обещание молчать до тех пор, пока ее дух не вернется. Врач подозревает, что дух пытается вселиться в нее, чтобы воссоединиться с сыном.

Помимо Эмилии Кларк в картине снялись Мартин Чокаш («Царство небесное», «Властелин колец») и Катерина Мурино («Казино Рояль»). Режиссирует «Голос из камня» Эрик Д. Хауэлл, занимавшийся до этого короткометражными фильмами.

На российские экраны хоррор выйдет 1 июня 2017 года.

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