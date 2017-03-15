Правительство Чечни объявило тендер. Объект закупки: шашлык-машлык

Комитет правительства Чеченской республики по туризму провел тендер. В качестве «объекта закупки» назван «Шашлык-машлык» (дословно).

Кажется, в Чечне решили закупить тонну шашлыка. На самом деле, нет. «Шашлык-Машлык» — это, как говорится в документации, «первый международный гастрономический фестиваль». Он пройдет в Грозном в конце апреля. На мероприятие выделили 550 тысяч рублей из бюджета республики.

Победитель аукциона должен обеспечить 50 людям трансфер из аэропорта и проживание в гостинице. Также он должен закупить шатры, мангалы и дрова. Мясо в документации не упоминается вовсе.

Контракт на проведение «Шашлыка-машлыка» выиграла компания «Конкурент». Фирма была единственной, кто подал заявку на участие в аукционе.