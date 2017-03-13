«Дэвид Линч: Жизнь в искусстве». Премьера русского трейлера 20 интервью режиссера «Твин Пикс»

В российских кинотеатрах 13 апреля начнется показ документальной картины «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» (США, Дания) — фильм выйдет за месяц до премьеры нового сезона сериала «Твин Пикс». В основе картины — 20 интервью Дэвида Линча, в которых он рассказывает о своем детстве, студенчестве и творческих поисках. Съемки проходили в течение трех лет у режиссера дома — в его художественной мастерской. Фильм «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» Джона Нгуйена, Рика Барнса и Оливии Неергаард-Холм впервые был показан на Венецианском фестивале. «Медуза» публикует трейлер картины на русском языке.