шапито
Вышел трейлер фильма про Русалочку. И Disney тут ни при чем!
Компания Conglomerate Media опубликовала первый трейлер игрового фильма «Русалочка» по мотивам сказки Андерсена.
Фильм расскажет о молодом человеке и его младшей сестре, которые путешествуют по миру в поисках русалки. Судя по трейлеру, главные герои обнаруживают русалку в бродячем цирке и пытаются спасти ее.
Главные роли в картине исполнили Поппи Дрейтон («Аббатство Даунтон»), Уильям Моусли («Хроники Нарнии») и Лорето Пералта. Режиссерами стали Крис Бочар и Блейк Харрис.
Премьера фильма состоится летом 2017 года.