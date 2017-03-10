Вышел трейлер фильма про Русалочку. И Disney тут ни при чем!

Компания Conglomerate Media опубликовала первый трейлер игрового фильма «Русалочка» по мотивам сказки Андерсена.

Фильм расскажет о молодом человеке и его младшей сестре, которые путешествуют по миру в поисках русалки. Судя по трейлеру, главные герои обнаруживают русалку в бродячем цирке и пытаются спасти ее.

The Little Mermaid 2017 — Official Trailer The Little Mermaid

Главные роли в картине исполнили Поппи Дрейтон («Аббатство Даунтон»), Уильям Моусли («Хроники Нарнии») и Лорето Пералта. Режиссерами стали Крис Бочар и Блейк Харрис.

Премьера фильма состоится летом 2017 года.