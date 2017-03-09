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Вышел трейлер «Геошторма» — фильма-катастрофы с Джерардом Батлером

Meduza
11:32, 9 марта 2017

Вышел трейлер фильма «Геошторм» режиссера Дина Девлина. Фильм рассказывает о будущем, в котором спутники контролируют погоду — и могут стать причиной гигантского шторма.

Чтобы предотвратить катастрофу, главный герой объединяется с братом и отправляется в космос. На Земле параллельно развивается заговор против президента США.

GEOSTORM Official Trailer (2017) Gerard Butler Sci-Fi Action Movie HD
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В «Геошторме» снялись Джерард Батлер, Кэтрин Уинник и Эбби Корниш. Фильм выйдет в октябре 2017 года.

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