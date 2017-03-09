Вышел трейлер фильма «Геошторм» режиссера Дина Девлина. Фильм рассказывает о будущем, в котором спутники контролируют погоду — и могут стать причиной гигантского шторма.

Чтобы предотвратить катастрофу, главный герой объединяется с братом и отправляется в космос. На Земле параллельно развивается заговор против президента США.

GEOSTORM Official Trailer (2017) Gerard Butler Sci-Fi Action Movie HD JoBlo Movie Trailers

В «Геошторме» снялись Джерард Батлер, Кэтрин Уинник и Эбби Корниш. Фильм выйдет в октябре 2017 года.