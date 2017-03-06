Японец погиб под тоннами порножурналов? Нет, это неправда

3 марта многие СМИ, в том числе и российские, написали о японце, погибшем из-за своей любви к порно — на него якобы упала тонна порножурналов. Издания сообщали, что у погибшего было найдено шесть тонн журналов для взрослых, а его останки обнаружили только спустя полгода. Но это неправда.

Как сообщило 28 февраля японское издание Nikkan Spa, 50-летний японец умер от сердечного приступа. У него действительно хранилась большая коллекция журналов. Падая, он задел стопку, и журналы повалились на него. Его тело нашли не спустя полгода, а спустя месяц.

Собеседник Nikkan Spa подчеркнул, что нет никаких доказательств, что мужчина умер от упавших на него журналов.