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«Мама, твой сын котоман»: Семен Слепаков спел в рекламе о любви к коту

Meduza
15:44, 6 марта 2017

Комик Семен Слепаков снялся в рекламе кошачьего корма Whiskas, где спел песню «Котозависимость». Как обычно, Слепаков подыгрывал себе на гитаре, но в этот раз он пел не о политике и чиновниках, а о любви к своей кошке.

В песне Слепаков перечисляет классические ситуации, в которых оказывается любой котоман: когда питомец лежит на коленях, и никак нельзя встать; когда он ведет себя нагло и считает человека своим рабом; когда в соцсетях котомана фигурирует только кот. И признается: все это ему очень нравится.

Семён Слепаков: Котозависимость
Whiskas® Russia

А вот другие песни Слепакова — тоже достаточно жизненные.

Осторожно: на видео присутствует нецензурная лексика.
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