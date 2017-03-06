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DHL отказалась отдать паспорт журналисту «Медузы», потому что он тезка депутата Госдумы. А тот под санкциями
Служба экспресс-доставки DHL отказалась отдавать почтовое отправление руководителю отдела быстрого реагирования «Медузы» Андрею Козенко из-за того, что он является полным тезкой крымского политика, внесенного в санкционный список ЕС. Даты и места рождения у них разные.
DHL должна была доставить Козенко паспорт, который он направлял из Латвии в Польшу для получения британской визы. Визовый центр Великобритании прислал паспорт в Ригу, однако DHL отказалась выдавать его. Латвийское отделение DHL попросило Козенко прислать им копию паспорта, добавив, что отправит ее в штаб-квартиру в Германии для решения спорной ситуации.
Андрей Козенко в сентябре 2016 года был избран в состав седьмой Госдумы от одномандатного округа в Крыму. В ноябре Евросоюз ввел против депутата Козенко персональные санкции, предполагающие, что ему будет запрещен въезд в ЕС, а счета в европейских банках, при наличии таковых, будут заморожены.
Козенко, комментируя включение его в санкционный список, заявил: «От этих санкций мне, как наверняка и моим коллегам, ни холодно, ни жарко. <…> У меня не было, нет и не будет ни бизнеса, ни счетов в Европе. Ездить в турпоездки тоже не планирую».
Фото: Loic Venance / AFP / Scanpix / LETA