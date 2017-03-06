DHL отказалась отдать паспорт журналисту «Медузы», потому что он тезка депутата Госдумы. А тот под санкциями

Служба экспресс-доставки DHL отказалась отдавать почтовое отправление руководителю отдела быстрого реагирования «Медузы» Андрею Козенко из-за того, что он является полным тезкой крымского политика, внесенного в санкционный список ЕС. Даты и места рождения у них разные.

DHL должна была доставить Козенко паспорт, который он направлял из Латвии в Польшу для получения британской визы. Визовый центр Великобритании прислал паспорт в Ригу, однако DHL отказалась выдавать его. Латвийское отделение DHL попросило Козенко прислать им копию паспорта, добавив, что отправит ее в штаб-квартиру в Германии для решения спорной ситуации.