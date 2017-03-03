Попробуйте угадать, кто из голливудских звезд на этих фотографиях

2 марта в Берлине начались съемки римейка итальянского хоррора «Суспирия». Уверены, вы ни за что не отгадаете, какая голливудская звезда играет одного из героев фильма (только, пожалуйста, не гуглите).

Фото: RKVideo / Splash News / Vida Press

Фото: RKVideo / Splash News / Vida Press

Фото: RKVideo / Splash News / Vida Press

Ответ после гифок с капибарами.

Это Тильда Суинтон!

Фото: Mayer RCF / Splash News / Vida Press

Актриса играет не дедушку, как могло показаться, а мадам Бланк — директрису балетной школы, в которой жестоко убивают студенток. Также в «Суспирии» снимаются Дакота Джонсон, Миа Гот и Хлоя Грейс Морец.