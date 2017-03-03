шапито
Попробуйте угадать, кто из голливудских звезд на этих фотографиях
2 марта в Берлине начались съемки римейка итальянского хоррора «Суспирия». Уверены, вы ни за что не отгадаете, какая голливудская звезда играет одного из героев фильма (только, пожалуйста, не гуглите).
Ответ после гифок с капибарами.
Это Тильда Суинтон!
Актриса играет не дедушку, как могло показаться, а мадам Бланк — директрису балетной школы, в которой жестоко убивают студенток. Также в «Суспирии» снимаются Дакота Джонсон, Миа Гот и Хлоя Грейс Морец.