Пенсильванским пожарным пришлось снимать любопытного хаски с крыши. Дважды
Пожарные из города Нантикок (штат Пенсильвания) спасли сибирского хаски, который забрался на крышу дома. Дважды в течение часа.
Опубликовано Nanticoke City Fire Department 27 февраля 2017 г.
Как сообщили пожарные, им поступил вызов от прохожих, которые заметили собаку на крыше. Спасатели приехали на место вызова, но хозяев не оказалось дома. Тогда пожарные сняли хаски с крыши, оставили его внутри дома и уехали.
«Примерно через час нам поступил вызов на тот же адрес», — рассказали пожарные. Оказалось, что любопытный пес не захотел сидеть взаперти и снова выбрался на крышу.
Хозяева хаски не вернулись домой, поэтому пожарные сняли собаку с крыши и заперли все окна.
Today city firefighters received a public assist call to a residence on Enterprise St for a dog on a roof. Engine 2 and...Опубликовано Nanticoke City Fire Department 27 февраля 2017 г.