Пенсильванским пожарным пришлось снимать любопытного хаски с крыши. Дважды

Пожарные из города Нантикок (штат Пенсильвания) спасли сибирского хаски, который забрался на крышу дома. Дважды в течение часа.

Как сообщили пожарные, им поступил вызов от прохожих, которые заметили собаку на крыше. Спасатели приехали на место вызова, но хозяев не оказалось дома. Тогда пожарные сняли хаски с крыши, оставили его внутри дома и уехали.

«Примерно через час нам поступил вызов на тот же адрес», — рассказали пожарные. Оказалось, что любопытный пес не захотел сидеть взаперти и снова выбрался на крышу.

Хозяева хаски не вернулись домой, поэтому пожарные сняли собаку с крыши и заперли все окна.