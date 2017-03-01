Роберт Де Ниро прочитал неприятные твиты о себе. И рассердился

Роберт Де Ниро посетил шоу Джимми Киммела и зачитал неприятные твиты о себе в рубрике Mean Tweets. Актер пришел в настоящее негодование: он непрерывно ругался, посылал авторов твитов куда подальше и возмущался тем, что люди тратят свое время на написание оскорблений.

Mean Tweets - Robert De Niro Edition An ALL Robert De Niro edition of #MeanTweets… Опубликовано Jimmy Kimmel 28 февраля 2017 г.

Обычно знаменитости, участвующие в Mean Tweets, спокойно реагируют на злые и язвительные твиты о себе.