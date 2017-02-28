Третьяковская галерея проводит экскурсию в прямом эфире. Посмотрите ее здесь

Государственная Третьяковская галерея запустила трансляции экскурсий. Каждый вторник в 17:00 галерея будет показывать разные экспозиции на своей официальной странице «ВКонтакте».

28 февраля галерея показывает выставку «Оттепель», на которой собраны произведения художников, скульпторов, режиссеров, ставших свидетелями периода «оттепели». Экскурсию проводят кураторы выставки Юлия Воротынцева и Анастасия Курляндцева.

«Онлайн-экскурсии от Третьяковской галереи — отличная демонстрация того, как такие консервативные организации, как музеи, могут использовать современные технологии», — заявил пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников.