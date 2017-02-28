Телепузики оказались великанами

Пользователи Tumblr выяснили, что Телепузики из одноименного детского шоу — великаны. И это похоже на правду.

Did anybody else think as kids that the teletubbies were...smaller? pic.twitter.com/v3YxSPi72R — Jacob Chavez (@i_brought_pepsi) February 28, 2017

Об очень высоком росте Телепузиков сообщалось в журнале Time в 2001 году. «Рост По, самого низкого [Телепузика], составляет 6 футов и 6 дюймов (около двух метров), в то время как рост Тинки-Винки достигает 10 футов (чуть более трех метров)», — рассказывалось в статье.

Также авторы отмечали, что костюм Телепузика весит более 13 килограммов. И актеры, которые долго носили его, могли отравиться углекислым газом, который скапливался в огромной голове Телепузика.

Издание Buzzfeed связалось с «Би-би-си» (компания транслировала «Телепузиков» в Великобритании), чтобы выяснить, на самом ли деле Телепузики — цветные пугающие гиганты, или у них просто большие костюмы. Пока представители «Би-би-си» не ответили на вопрос.