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Телепузики оказались великанами

Meduza
11:59, 28 февраля 2017

Пользователи Tumblr выяснили, что Телепузики из одноименного детского шоу — великаны. И это похоже на правду.

«Кто-нибудь еще в детстве думал, что Телепузики поменьше?»

Об очень высоком росте Телепузиков сообщалось в журнале Time в 2001 году. «Рост По, самого низкого [Телепузика], составляет 6 футов и 6 дюймов (около двух метров), в то время как рост Тинки-Винки достигает 10 футов (чуть более трех метров)», — рассказывалось в статье.

Также авторы отмечали, что костюм Телепузика весит более 13 килограммов. И актеры, которые долго носили его, могли отравиться углекислым газом, который скапливался в огромной голове Телепузика.

Издание Buzzfeed связалось с «Би-би-си» (компания транслировала «Телепузиков» в Великобритании), чтобы выяснить, на самом ли деле Телепузики — цветные пугающие гиганты, или у них просто большие костюмы. Пока представители «Би-би-си» не ответили на вопрос.

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Фото в анонсе: Jonathan Brady / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Jonathan Brady / PA Wire / PA Images / Scanpix / LETA

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