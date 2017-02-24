Устаете от чтения новостей? Чувствуете тошноту и головокружение? Хотите поделиться этим состоянием с окружающими? Отправьте нашему боту в телеграме свою — с помощью нейросети он превратит ее в гифку, по которой сразу станет понятно, что вы читали новости.

Этого бота мы создали благодаря нашим друзьям из группы компьютерного зрения «Сколтеха», которой руководит Виктор Лемпицкий. Ярослав Ганин, Даниил Кононенко и Диана Сунгатуллина разработали алгоритм, который позволяет менять направление взгляда человека на фотографии и видео — и таким образом заставить его вращать глазами. Подробнее об алгоритме можно прочитать здесь.

А вот как выглядят герои популярных мемов после чтения новостей:

А теперь попробуйте сами!