Вышел трейлер сериала «Гоголь» с участием Олега Меньшикова. Молодой писатель вместе с сыщиком из Петербурга расследует убийства в Диканьке

В интернете опубликован трейлер телесериала «Гоголь» с участием Олега Меньшикова. По сюжету молодой и еще никому не известный Николай Гоголь (его играет 28-летний актер Александр Петров) вместе со следователем Яковом Гуро (Меньшиков) отправляется из Санкт-Петербурга под Полтаву в село Диканька, чтобы «чтобы разобраться в жутких и таинственных событиях», которые там происходят, а именно — расследовать убийства девушек. «Гоголю предстоит не только вступить в схватку с нечистой силой, но и написать одну из самых удивительных книг русской литературы», — сказано на сайте киностудии «Ленфильм».

«Гоголь» предназначался для ТНТ, однако, как писали «Ведомости», после возвращения концепции телеканала к «юмористическому и молодежному», его было решено выпустить на ТВ-3. До выхода в телевизионном эфире 8-серийный сериал покажут в кинотеатрах в виде четырех фильмов. Первый фильм выйдет в прокат в августе 2017 года.

На самом деле трейлер «Гоголя» появился в Сети несколько месяцев назад — его «экранку» опубликовал на ютюбе сайт поклонников Олега Меньшикова. Ролик к настоящему моменту собрал менее четырех тысяч просмотров.