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Райан Гослинг, Натали Портман, Руни Мара и Майкл Фассбендер в трейлере драмы «Песня за песней»
Вышел первый трейлер драмы «Песня за песней» режиссера Терренса Малика.
Фильм расскажет о двух любовных треугольниках, которые пересекаются в музыкальной индустрии Остина (штат Техас).
Главные роли в «Песня за песней» исполнили Райан Гослинг, Руни Мара, Натали Портман и Майкл Фассбендер. Также в фильме снялись Кейт Бланшетт, Кристиан Бэйл, Хейли Беннетт и Бенисио Дель Торо.
Премьера фильма состоится 10 марта 2017 года.