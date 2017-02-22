Райан Гослинг, Натали Портман, Руни Мара и Майкл Фассбендер в трейлере драмы «Песня за песней»

Вышел первый трейлер драмы «Песня за песней» режиссера Терренса Малика.

Song to Song Trailer #1 | Movieclips Trailers Movieclips Trailers

Фильм расскажет о двух любовных треугольниках, которые пересекаются в музыкальной индустрии Остина (штат Техас).

Главные роли в «Песня за песней» исполнили Райан Гослинг, Руни Мара, Натали Портман и Майкл Фассбендер. Также в фильме снялись Кейт Бланшетт, Кристиан Бэйл, Хейли Беннетт и Бенисио Дель Торо.

Премьера фильма состоится 10 марта 2017 года.