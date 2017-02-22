На 23 февраля сотрудникам «Башнефти» подарили русалку из колбасы и оливье

22 февраля в офисах по всей России поздравляют мужчин с грядущим Днем защитника отечества. Издание «Екатеринбург Онлайн» вело прямую трансляцию с фотографиями корпоративов, присланными читателями.

Сотрудницы екатеринбургских компаний устроили своим коллегам костюмированные вечеринки, дарили им танки из носков и подгоняли к офисам полевую кухню. Но больше всего нас впечатлила русалка, которая появилась в офисе компании «Башнефть Розница».

Это была русалка из колбасы, оливье, суши и овощей.

Эта роскошная женщина из "Башнефти" как будто говорит "Съешь мои оливье!" А мы говорим вам, чтобы вы присылали нам фото... Опубликовано Екатеринбург Онлайн E1.RU 22 февраля 2017 г.

«Екатеринбург Онлайн» отмечает, что русалок из колбасы местные жители делали и прежде. У издания накопилась небольшая коллекция.

Подборку поздравлений к 23 февраля в Новосибирске можно посмотреть в издании НГС.