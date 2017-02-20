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От ледника в Антарктике откололся большой айсберг

Meduza
16:10, 20 февраля 2017

Фото: Jesse Allen / NASA

В конце января 2017 года от ледника Пайн-Айленд в Антарктике откололся айсберг шириной порядка километра и длиной около восьми километров. NASA отмечает, что это относительно небольшой айсберг по сравнению с теми, которые откалывались от Пайн-Айленда в 2014–2015 годах — так, в июле 2015-го от ледника отделился кусок примерно в 10 раз больше. Тем не менее, появление айсберга вновь показало, насколько хрупок ледниковый шельф.

Фотография, сделанная 24 января 2017 года
Фото: Jesse Allen / NASA
Фотография, сделанная 24 января 2017 года
Фото: Jesse Allen / NASA

СМИ пишут, что этот айсберг размером с Манхэттен, но на самом деле нью-йоркский остров в несколько раз больше.

Снимок за 31 января
Фото: Jesse Allen / NASA
Анимация из снимков за 25–29 января, которая показывает движение отколовшегося айсберга

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При изготовлении снимков использованы данные  U.S. Geological Survey / Landsat и Level 1 and Atmospheres Active Distribution System (LAADS) / MODIS

При изготовлении снимков использованы данные  U.S. Geological Survey / Landsat и Level 1 and Atmospheres Active Distribution System (LAADS) / MODIS