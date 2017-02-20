От ледника в Антарктике откололся большой айсберг

В конце января 2017 года от ледника Пайн-Айленд в Антарктике откололся айсберг шириной порядка километра и длиной около восьми километров. NASA отмечает, что это относительно небольшой айсберг по сравнению с теми, которые откалывались от Пайн-Айленда в 2014–2015 годах — так, в июле 2015-го от ледника отделился кусок примерно в 10 раз больше. Тем не менее, появление айсберга вновь показало, насколько хрупок ледниковый шельф.