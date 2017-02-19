Американский писатель Стивен Кинг опубликовал в твиттере тизер нового сериала по мотивам своих произведений — «Касл-Рок» (Castle Rock).

«Мы с Джей Джей Абрамсом хотим пригласить вас в путешествие в Касл-Рок. Скоро. Бойтесь», — написал он.

CASTLE ROCK — Teaser BAD ROBOT PRODUCTIONS

Касл-Рок — это вымышленный город в штате Мэн, где происходит действие многих историй Кинга. В тизере упоминаются названия произведений Кинга, а также персонажи и места из мира Касл-Рока — тюрьма Шоушенк, Оно, Энни Уилкс, «Жребий», «Нужные вещи».

Сериал выйдет на видеосервисе Hulu, дата премьеры пока неизвестна. Как выяснило издание The Hollywood Reporter, запланированы несколько сезонов, в каждом из которых будет свой набор персонажей.

Джей Джей Абрамс (режиссер седьмого эпизода «Звездных войн») будет одним из продюсеров сериала. Ранее Абрамс и Кинг спродюсировали сериал 11.22.63 с Джеймсом Франко в главной роли по одноименной книге.