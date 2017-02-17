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Парижанку оштрафовали на 68 евро за оставленную на улице книгу

РИА Новости
11:37, 17 февраля 2017

Полиция Парижа оштрафовала француженку, которая оставила прочитанную книгу на улице возле книжного магазина. Гвенель хотела передать книгу кому-нибудь другому, но не нашла в магазине полку для буккроссинга.

Полицейские задержали Гвенель и выписали ей штраф в 68 евро — парижанку обвинили в том, что она выбросила мусор в общественном месте. Так же штрафуют нарушителей, которые не убрали за своей собакой или не выкинули окурок в урну.

Позже Гвенель написала о штрафе на своей странице в фейсбуке. Тогда на историю обратили внимание журналисты, и мэрия Парижа решила отменить штраф.

«Это ошибка. Париж любит книги и тех, кто ими делится. Мы отменим штраф», — написали представители городской администрации.

РИА Новости

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