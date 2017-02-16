Умерла собака Оддболл, защитница карликовых пингвинов

В Австралии умерла собака Оддболл, 15-летняя мареммо-абруцкая овчарка, защищавшая карликовых пингвинов на острове Миддл-Айленд.

Оддболл была первой собакой, отправленной на Миддл-Айленд в рамках программы защиты карликовых пингвинов от хищников, обитающих на острове.

«По собачьим меркам ей было 105 лет, так что она прожила хорошую жизнь», — рассказал хозяин Оддболл и автор программы защиты пингвинов Алан Марш.

Hundreds of #penguins in #Warrnambool are alive today in part due to the efforts of our city's most famous #maremma #dog. RIP #Oddball 😥 pic by @wboolstandard A post shared by Warrnambool City (@warrnamboolcity) on Feb 14, 2017 at 4:19pm PST

В 2015 году австралийская компания Roadshow сняла по истории Оддболл полнометражный фильм.