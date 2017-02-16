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Умерла собака Оддболл, защитница карликовых пингвинов
В Австралии умерла собака Оддболл, 15-летняя мареммо-абруцкая овчарка, защищавшая карликовых пингвинов на острове Миддл-Айленд.
#RIP Oddball, what an incredible #legacy you leave behind! 💔 #maremma #penguins #thankyou #oddball pic.twitter.com/KnhvsmdvMs— Wet Noses Mobile Vet (@WetnosesVet) February 15, 2017
Оддболл была первой собакой, отправленной на Миддл-Айленд в рамках программы защиты карликовых пингвинов от хищников, обитающих на острове.
«По собачьим меркам ей было 105 лет, так что она прожила хорошую жизнь», — рассказал хозяин Оддболл и автор программы защиты пингвинов Алан Марш.
В 2015 году австралийская компания Roadshow сняла по истории Оддболл полнометражный фильм.