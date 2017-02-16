«Гэндальф-путеводитель»: жители Новой Зеландии показывают страну в костюме волшебника

Ахил Сухас — 21-летний фотограф из Индии. Во время своего путешествия по Новой Зеландии Сухас придумал проект «Гэндальф-путеводитель». Фотограф снимал местных жителей и туристов в костюме волшебника Гэндальфа из «Властелина колец» на фоне новозеландской природы.

Публикация от photographer ╳ new zealand (@akhilsuhas) Сен 26 2016 в 12:08 PDT

«Я хотел какую-то повторяющуюся тему в фотографиях, что-то, что выделит меня среди других фотографов, посетивших страну. И вот я в пятый раз пересматривал „Властелин колец“ и пришел к этой идее», — рассказал Сухас. Съемки трилогии «Властелин колец» проходили в Новой Зеландии.

Фотограф отметил, что за всю поездку ни один человек не отказался принять участие в проекте и примерить костюм Гэндальфа.

twilight at the most northerly point in new zealand with #GandalfTheGuide A post shared by photographer ╳ new zealand (@akhilsuhas) on Sep 10, 2016 at 12:51pm PDT

Публикация от photographer ╳ new zealand (@akhilsuhas) Авг 21 2016 в 12:21 PDT

Публикация от photographer ╳ new zealand (@akhilsuhas) Авг 8 2016 в 12:17 PDT

Публикация от photographer ╳ new zealand (@akhilsuhas) Июл 22 2016 в 1:45 PDT

Публикация от photographer ╳ new zealand (@akhilsuhas) Июл 21 2016 в 12:04 PDT

Публикация от photographer ╳ new zealand (@akhilsuhas) Ноя 7 2016 в 8:14 PST

Публикация от photographer ╳ new zealand (@akhilsuhas) Янв 28 2017 в 7:41 PST