Фантаст Ник Перумов поругался с писателем Леонидом Кагановым. Из-за событий 10-летней давности, которых не было

Фантаст Ник Перумов назвал писателя Леонида Каганова трусом и подлецом. Наверное, в плохих отношениях двух литераторов нет ничего удивительного, но интересны причины, по которым Перумов пришел к таким выводам.

Каганов рассказал подробнее, о чем идет речь: 10 лет назад он привез писателя Алекса Янга на российскую литературную конференцию по фантастике РосКон. Каганов водил гостя по территории конференции, а когда увидел на одной двери объявление о прошедшем мастер-классе Перумова, сказал: «А вот здесь у Перумова мастер-класс был».

Фантаст оказался рядом и услышал этот разговор. Правда, ему послышалось другое: «У Перумова мастер-класс быдл». Каганов утверждает, что он в тот же вечер объяснил коллеге, что тот не прав, и они «вместе посмеялись». Тем не менее, как оказалось, Перумов все еще помнит тот эпизод и считает Каганова подлецом.

Перумов больше не отвечал Каганову, однако в комментарии пришел фантаст Сергей Лукьяненко. Он заявил, что не слышал раньше об этом случае, однако ему кажется более реалистичной версия про «быдл».

После этого между Кагановым и Лукьяненко произошла незлобная перепалка. В финале дискуссии появился сам Янг и подтвердил версию Каганова — тот не оскорблял Перумова и его мастер-класс.