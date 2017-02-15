Знаете, как кричит снежный барс? Как пьяный сосед

Сотрудники иркутского фонда «Снежный барс» оставили на горном хребте Тункинские Гольцы (Бурятия) камеру, которая сняла мяукающего снежного барса. И это очень странные звуки.

снежный барс шоу голос тимофей К

Как рассказал директор фонда, хищник был снят в период спаривания, и, скорее всего, поэтому подал голос.

«Что-то среднее между моим котом и пьяным соседом дядей Игорем», — отмечают пользователи ютьюба.

Считается, что снежные барсы не умеют рычать и мяукать. Но видео, которые выкладывают пользователи соцсетей, это опровергают.