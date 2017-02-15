шапито
Вышел новый альбом 5'nizza. Послушайте его прямо здесь
Украинская группа 5'nizza выпустила новый альбом «Ку». Это первая пластинка коллектива за 12 лет.
В альбом вошло 14 песен на русском и украинском языках. Его можно послушать на ютьюбе, в Apple Music и на «Яндекс.Музыке», а также скачать в iTunes.
Также 5'nizza планируют отправиться в тур по России, Белоруссии и Казахстану.
5'nizza — дуэт харьковчан Сергея Бабкина и Андрея Запорожца, образованный в 2000 году. Группа выпустила два альбома и распалась в 2007 году.
В 2015 году Бабкин и Запорожец решили воссоединиться. Тогда же 5'nizza выпустила EP «I Believe In You».
Фото в анонсе: Светлана Боброва / ТАСС