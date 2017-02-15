Вышел новый альбом 5'nizza. Послушайте его прямо здесь

Украинская группа 5'nizza выпустила новый альбом «Ку». Это первая пластинка коллектива за 12 лет.

В альбом вошло 14 песен на русском и украинском языках. Его можно послушать на ютьюбе, в Apple Music и на «Яндекс.Музыке», а также скачать в iTunes.

5'nizza — КУ (Official Audio) 5nizza

Также 5'nizza планируют отправиться в тур по России, Белоруссии и Казахстану.