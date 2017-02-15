шапито

Вышел новый альбом 5'nizza. Послушайте его прямо здесь

Meduza
10:18, 15 февраля 2017

Украинская группа 5'nizza выпустила новый альбом «Ку». Это первая пластинка коллектива за 12 лет.

В альбом вошло 14 песен на русском и украинском языках. Его можно послушать на ютьюбе, в Apple Music и на «Яндекс.Музыке», а также скачать в iTunes.

5'nizza — КУ (Official Audio)
5nizza

Также 5'nizza планируют отправиться в тур по России, Белоруссии и Казахстану.

5'nizza — дуэт харьковчан Сергея Бабкина и Андрея Запорожца, образованный в 2000 году. Группа выпустила два альбома и распалась в 2007 году.
В 2015 году Бабкин и Запорожец решили воссоединиться. Тогда же 5'nizza выпустила EP «I Believe In You».

Фото в анонсе: Светлана Боброва / ТАСС

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Фото в анонсе: Светлана Боброва / ТАСС

Убийство брата Ким Чен Ына