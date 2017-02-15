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У бельгийского министра украли велосипед, пока он проводил конференцию о велодорожках
Министр транспорта Бельгии Бен Вейтс 14 февраля провел пресс-конференцию, посвященную расширению сети велосипедных дорожек. Мероприятие проходило в городе Халле (около 20 километров от Брюсселя) и министр приехал из столицы на велосипеде, который во время пресс-конференции украли.
Кража обнаружилась, когда Вейтс пригласил журналистов и фотографов на стоянку для велосипедов, чтобы сделать фотографии для СМИ.
«Министр приехал на своем гоночном велосипеде и пристегнул его надежным замком. После пресс-конференции, которая длилась около получаса, выяснилось, что велосипед украли», — подтвердил пресс-секретарь Вейтса.
Фото в анонсе: Paul Van Welden / Wikimedia Commons (CC BY 3.0)