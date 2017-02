Мальчик притворился спящим в сугробе, увидев президента Татарстана и Вячеслава Володина

#ФотоДня Ребенок на детской площадке в Старо-татарской слободе притворился спящим, увидев большую делегацию во главе с Рустамом Миннихановым.) фото http://www.tatar-inform.ru

