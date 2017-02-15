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Мальчик притворился спящим в сугробе, увидев президента Татарстана и Вячеслава Володина

Tatpressa
09:46, 15 февраля 2017

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Татарстана Рустам Минниханов 13 февраля посетили Старо-Татарскую слободу. Во время прогулки по исторической части города делегация зашла на детскую площадку. Чиновники стали беседовать с детьми. Но один ребенок, увидев делегацию, притворился спящим в сугробе.

В Казани ребенок притворился спящим при виде Минниханова и Володина
Inkazan.ru

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В комментариях к посту люди волнуются о здоровье ребенка и недоумевают, как президентская охрана подпустила малыша к правительственной делегации.

Tatpressa
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