Мальчик притворился спящим в сугробе, увидев президента Татарстана и Вячеслава Володина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Татарстана Рустам Минниханов 13 февраля посетили Старо-Татарскую слободу. Во время прогулки по исторической части города делегация зашла на детскую площадку. Чиновники стали беседовать с детьми. Но один ребенок, увидев делегацию, притворился спящим в сугробе.

В Казани ребенок притворился спящим при виде Минниханова и Володина Inkazan.ru