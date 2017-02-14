Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер постапокалиптического триллера «Плохая партия» иранского режиссера Аны Лили Амирпур. Главные роли в фильме исполнили Джим Керри, Киану Ривз, Джейсон Момоа и Сьюки Уотерхаус.

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Сюжет фильма разворачивается вокруг каннибалов, обосновавшихся в техасской пустыне. Мужчина по прозвищу «Человек из Майами» (Джейсон Момоа) влюбляется в девушку (Сьюки Уотерхаус), которую должен был съесть.

Картина о техасских каннибалах впервые была показана на Венецианском кинофестивале в сентябре 2016 года. «Плохая партия» победила в номинации «Особый приз жюри».

В широкий прокат «Плохая партия» выйдет 23 июня 2017 года. Будут ли показывать фильм в России, неизвестно.