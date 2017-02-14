Как изобразить, что у вас есть девушка. Пособие от мебельного магазина
Тайваньская мебельная компания Patya подготовила ко Дню Святого Валентина пособие для одиночек, которые хотят изобразить, что у них есть девушка.
Чтобы ввести в заблуждение своих подписчиков в инстаграме, понадобится несколько вещей: телефон, штатив, женский парик, а также умение делать селфи большим пальцем ноги.
在我倆共枕的床頭被妳喚醒 是件多麼幸福的事 只要妳叫我起床的時間不是早上六點Опубликовано Patya 打鐵仔 12 февраля 2017 г.
要放的東西很多 卻總是少了一個櫃子的感覺 我很清楚。 置物好朋友 就是為了 carry 這樣的情況存在 輕巧好用，移動便利，方便置物的他 正是讓你能瞞天過海，輕鬆饋腳，夾著手機 自導自演女朋友叫你起床放閃照的最佳選擇。 👉 www.patya.com.tw/Patya-打鐵仔-置物好朋友Опубликовано Patya 打鐵仔 12 февраля 2017 г.
當我累得像條狗，不小心趴在桌上睡著時 有雙溫暖的小手，輕輕遞上一張加油字條 我連做惡夢被鬼抓走也會笑Опубликовано Patya 打鐵仔 12 февраля 2017 г.
只要一次擁有 桌面比一般書桌更寬敞的工作好朋友 椅面比一般凳子更圓大的屁屁好朋友 還有耐重高，又好旋轉的穿衣好朋友 你就可以成功習得 假裝女友在你工作睡著時貼加油字條的技能 想想還真有點興奮，有點雀躍 也有點想哭呢。 👉...Опубликовано Patya 打鐵仔 12 февраля 2017 г.
親愛的，妳永遠不會知道 眼看著妳親手準備的愛心便當 我的心有多喜，我的胃有多痛Опубликовано Patya 打鐵仔 12 февраля 2017 г.
你以為，沙發好朋友的雙層收納設計 是為了擺放在沙發旁時 除了具備符合最方便取物的高度尺寸 還能再增加收納方便性？ 錯了！ 是為了讓你可以伸出腳 夾著手機，自拍愛心便當照啊！傻傻的 👉 www.patya.com.tw/Patya-打鐵仔-沙發好朋友Опубликовано Patya 打鐵仔 12 февраля 2017 г.
在妳踮起腳尖 輕輕將雙唇貼上的瞬間 才想起，我昨天晚上好像忘了刷牙Опубликовано Patya 打鐵仔 12 февраля 2017 г.
當你魯到極致時 不需要好朋友家具的幫忙 不需要借助任何外力支援 你也可以靠著自己的雙手 ( 跟雙腳 ) 成功自拍一張幸福滿溢的踮腳親吻照 好了，不說了 我要去廁所哭了，掰。Опубликовано Patya 打鐵仔 12 февраля 2017 г.
門外的世界再怎麼冰天凍地 只要外出前有妳的貼心叮嚀 我的世界，就溫暖的像被丟到火山灰裡Опубликовано Patya 打鐵仔 12 февраля 2017 г.
要找到一位婀娜多姿，體貼賢淑 還願意幫你收納整理圍巾、衣物的女朋友 實在是有點難度 不如找一款婀娜多姿，具備貼心收納功能 不但能幫你收納整理圍巾、衣物 戴上假髮還能充當女朋友的家具 比方說像毛巾好朋友之類的 這樣你也可以很幸福。 什麼？你不相信？ 不信就看看照片裡一臉幸福猥瑣的奇怪男子吧。 👉 www.patya.com.tw/Patya-打鐵仔-毛巾好朋友Опубликовано Patya 打鐵仔 12 февраля 2017 г.