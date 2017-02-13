Пилот выступила перед пассажирами с речью про Трампа и Клинтон. Ее сняли с самолета

Пилота авиакомпании United Airlines, которая решила поговорить с пассажирами о своих проблемах, сняли с рейса. Это произошло на борту самолета, который направлялся из Остина (штат Техас) в Сан-Франциско.

Пилот (ее имя не уточняется) вошла в салон самолета в штатской одежде и начала говорить через громкую связь. Сначала она попросила пассажиров проголосовать за то, нужно ли ей надевать форму или лететь как есть. После этого она рассказала о своем разводе.

Также пилот сообщила, что она не голосовала на президентских выборах ни за Дональда Трампа, ни за Хиллари Клинтон. Обоих кандидатов она назвала сволочами и лгунами.

Pilot removed from flight after Donald Trump rant over intercom before take off Tech Trends

В процессе выступления пилота около 20 пассажиров заявили, что они не чувствуют себя в безопасности с таким капитаном, и покинули самолет.

So, y'all. I'm shaking right now. I just left my @united flight 455 'cos the captain demonstrated that she was not mentally in a safe space. — Randy Reiss (@undeadsinatra) February 11, 2017

В итоге United Airlines высадила пилота, а рейс возглавил другой капитан. Самолет взлетел с задержкой в два часа.

Представитель авиакомпании подтвердил, что пилот действительно вошла в самолет в штатской одежде. Объяснить, как это произошло, он не смог. United Airlines пообещала обсудить с пилотом случившееся.