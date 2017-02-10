Если бы Apple была корпорацией зла. Трейлер «Сферы» с Эммой Уотсон и Томом Хэнксом

Компания STX Entertainment опубликовала трейлер фантастического фильма «Сфера» с Томом Хэнксом и Эммой Уотсон в главных ролях.

The Circle | Official Trailer | In Theaters April 28, 2017 STX Entertainment

Картина расскажет об интернет-компании The Circle, которая разрабатывает онлайн-идентификатор человека, собирая в единую систему его электронную почту, страницы в соцсетях и информацию о банковских картах и платежах. Компания преследует корыстные цели, прикрывая их развитием новых технологий.

Том Хэнкс играет главу The Circle, а Эмма Уотсон — новую сотрудницу компании. Также в фильме снялись Карен Гиллан («Стражи Галактики») и Джон Бойега («Звездные войны: Пробуждение силы»). Режиссер картины — Джеймс Понсольдт («В хлам», сериал «Бесстыдники»).

В мировой прокат «Сфера» выйдет 28 апреля 2017 года.