Колин Фаррелл в женском пансионе: трейлер «Рокового искушения» Софии Копполы

Вышел трейлер фильма «Роковое искушение» Софии Копполы — римейка фильма «Обманутый» 1971 года.

THE BEGUILED Official Trailer (2017) Colin Farrell, Sofia Coppola Drama Movie HD JoBlo Movie Trailers

Сюжет картины разворачивается во время Гражданской войны в США. Главный герой попадает в женский пансион, расположенный в отдаленном районе Вирджинии. Появление незнакомца, нуждающегося в помощи, сеет раздор в женском коллективе.

Главные роли в фильме исполнили Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фаннинг и Энгаури Райс.

В России премьера «Рокового искушения» состоится 27 июля 2017 года.